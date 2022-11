Bennie (57) ontketent ongekende hulp aan Oekraïne: ‘Toen ik m'n vrouw belde, begon ik te huilen’

Veiligheid voor alles en dus krijgen migranten fietsfol­der in de eigen taal: primeur Zwartsluis

Volgens verkeerskundigen haal je ze er zo uit, kinderen met een buitenlandse achtergrond die, al dan niet net in Nederland, op de fiets springen. Om die kinderen (en hun ouders) te helpen is er het landelijk project ‘Jongleren in het verkeer’: een folder die kinderen in hun eigen taal vaardig maakt op de weg. De eerste werd vandaag uitgereikt in Zwartsluis.

9 november