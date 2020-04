Benzine in riool zorgt voor stankoverlast in Hasselt

Hoe Albert in zijn tent een nachtje langs de A28 bij Hattemer­broek slaapt

25 april Albert Kok, bekend als eigenaar van het bedrijf Kok Verhuur uit Genemuiden, gaat koningsnacht doorbrengen in een tent. Dat doet hij om aandacht te vragen voor de problematiek in de vluchtelingenkampen, op bijvoorbeeld Lesbos. Maar Kok slaapt niet in de achtertuin of op het balkon, maar op het eigen terrein van zijn bedrijf langs de snelweg A28 bij Hattemerbroek.