Berg restafval moet kleiner in deze regio: hoe zit dat in jouw gemeente?

Het huishoudelijk restafval in veel gemeenten in deze regio is veel te hoog. Waar het streven honderd kilo per inwoner is, ligt het landelijke gemiddelde op dit moment op 151 kilo. Op de Noord-Veluwe komen veel gemeenten zelfs boven de 200 kilo uit.

Zwartewaterland, Staphorst en Ommen doen het daarentegen bijvoorbeeld wel heel goed. Zij blijven ver onder de honderd kilo. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ver boven afvalgrens

In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor inzameling en verwerking van afval. Veel gemeenten zitten nog ver boven de afvalgrens. Er zijn dan ook grote verschillen in afvalproductie en -verwerking tussen gemeenten. Zo wordt, meldt het CBS, in grote steden minder vaak gft-afval gescheiden, omdat minder mensen daar een tuin hebben en geen ruimte voor een gft-container. Daarnaast verschilt ook de productie van afval tussen gemeenten onderling. In gemeenten met veel toeristen wordt bijvoorbeeld meer afval per inwoner geproduceerd. Dat komt onder andere doordat vakantiewoningen geen geregistreerde bewoners hebben, maar er wel afval wordt geproduceerd.

Veertig kilo

Van de 355 Nederlandse gemeenten haalden er maar 71 minder dan honderd kilo restafval per inwoner op. Onder die gemeenten bevindt zich Zwartewaterland, met slechts veertig kilo restafval per inwoner. ,,In Zwartewaterland hebben we een systeem van Diftar in combinatie met omgekeerd inzamelen", laat de gemeente weten. ,,Dit betekent dat inwoners in onze gemeente moeten betalen voor restafval. Omgekeerd inzamelen betekent het zelf wegbrengen van restafval terwijl de andere fracties zoals oud papier, gft en pmd gratis aan huis worden opgehaald. Ons beleid is dat we naar zo min mogelijk restafval toe willen en dat lukt best goed.”

Noord-Veluwe blijft achter

Opvallend is dat de gemeenten op de Noord-Veluwe nog flink aan de bak moeten als het gaat om restafval. Zo heeft Oldebroek liefst 225 kilo huishoudelijk restafval per inwoner, Elburg 223 kilo en Nunspeet 204 kilo. ,,Dit getal herkennen wij niet’’, laat woordvoerder Wob Meijering namens de gemeente Nunspeet weten. ,,Wij zitten op 152 kilo. Dat komt omdat er 204 kilo in de grijze container zit, maar daar wordt bij onze verwerker nog heel veel uitgehaald. Vooral plastic, papier en drankkartons. Die materialen worden na de nascheiding weer gerecycled.’’

Onder de honderd

Overigens is het aantal nog steeds veel te hoog, erkent ook Meijering. Het college van B en W bekijkt diverse opties om onder de honderd kilo restafval terecht te komen. Meijering: ,,Dat kan wellicht door het wijzigen van de frequentie van het ophalen in combinatie met het invoeren van Diftar (een zogenaamde financiële prikkel om goed afval te scheiden. Restafval aanbieden kost dan geld, terwijl recyclebare materialen gratis thuis worden opgehaald, red.)’’ Ook denkt Nunspeet aan een ‘nog grotere slag maken in nascheiding.’ Meijering: ,,Dat in combinatie met een nog betere afvalscheiding door onze inwoners. In december of januari gaat hierover een voorstel naar de raad.’’