Bermmaaier uit Zwartsluis opgepakt voor brand in busje van zijn werk

De 34-jarige was op de provinciale rondweg tussen Borne en Zenderen bezig met bermonderhoud. Tijdens maaien zou het busje van zijn werkgever door onduidelijke reden in brand zijn gevlogen. De politie ontdekte echter sporen, die erop wezen dat het busje bewust in brand was gezet. Daarop werd de man aangehouden. Hij werd afgevoerd met zakken om zijn geboeide handen om eventuele sporen veilig te stellen. Zijn collega hoefde niet mee met de politie en is geen verdachte.

Eerdere branden

Twee weken geleden brandde ook al een busje uit van hetzelfde aannemersbedrijf uit Grafhorst. Toen leek het een spontane brand in de werkbus. Mogelijk was daar diezelfde werknemer ook bij aanwezig. De politie doet hierover geen mededelingen. ,,Hij is aangehouden voor deze brand. Of er meer aan de hand is moet uit het onderzoek blijken”, aldus een woordvoerder van de politie. Ook de werkgever van de 34-jarige wil geen commentaar geven.

Het bedrijf is in korte tijd nu al drie keer getroffen door een brand in een voertuig of maaier. In juni ging in Wijhe een grasmaaier tijdens het bermonderhoud in vlammen op.