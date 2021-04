Bestuurder onder invloed van de A28 bij Rouveen gehaald

Grote zorgen bij waterspor­ters over dreigende sluiting Zwarte Meer: ‘Heel vreemd wat hier gebeurt’

2 april De watersportwereld is gepikeerd over de dreigende afsluiting van het Zwarte Meer voor de pleziervaart. Ook de nieuwe natuurvriendelijke maatregelen voor het Zwarte Water baren zorgen. ,,We werken graag mee aan natuurontwikkeling. Maar wat hier gebeurt, is heel vreemd.’’