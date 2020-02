Bewoners Hasselt knokken tegen vechtsportschool

Arbeidsmi­gran­ten mogen tijdelijk wonen op industrie­ter­rei­nen in Zwartewa­ter­land

10:37 Arbeidsmigranten mogen tijdelijk gaan wonen in bedrijfspanden op industrieterreinen in de gemeente Zwartewaterland. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. PvdA-fractievoorzitter Harrie Rietman stelt dat op diverse plaatsen in Zwartewaterland een wildgroei aan huisvesting van arbeidsmigranten aan het ontstaan is en dat daarom regelgeving hoognodig is.