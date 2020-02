BGZ: ‘niet onze wethouder Coster moet opstappen, maar wethouders van ChristenUnie en SGP’

updatewethouder Albert Coster van de gemeente Zwartewaterland stapt niet op. Hij en zijn partij BuitenGewoon Zwartewaterland wachten af wat CU en SGP, die het vertrouwen in hem en de coalitie hebben opgezegd, donderdagavond tijdens de raadsvergadering gaan doen. Dat zei BGZ-raadslid Bastiaan Tamminga tijdens een persbijeenkomst van de lokale partij in het gemeentehuis, waar de hoofdpersoon zelf de grote afwezige was. Eerder op de ochtend had Coster wel deelgenomen aan het regulier college-overleg.

Tamminga zegt over de bestuurscrisis: ,,Niet wij maar CU en SGP zijn uit de coalitie gestapt en hun wethouders Gerrit Knol en Maarten Slingerland hebben het vertrouwen in collega Albert Coster opgezegd.’’ BGZ stelt zich daarom op het standpunt nog de enige partij in het college te zijn. En niet Coster moet opstappen, maar Knol en Slingerland dienen hun functie ter beschikking te stellen. Tamminga zei dat BGZ aan burgemeester en collegevoorzitter Eddy Bilder meerdere keren heeft gevraagd om stappen in die richting te ondernemen. ,,Hij moet het voortouw nemen, maar ik heb nog geen aanwijzingen dat hij dat heeft gedaan.’’

Desgevraagd laten Gerrit Knol en Maarten Slingerland weten niet van plan zijn om gehoor te geven aan de oproep van BGZ en is ze dat ook niet gevraagd door de burgemeester. ,,We zijn gewoon aan het werk voor onze inwoners, al raakt het je wel’’, zegt Slingerland. CU-fractievoorzitter Tamme Spoelstra noemt de uitleg van BGZ ‘heel bijzonder'. De grootste partij beraadt zich in de aanloop naar de raadsvergadering van donderdagavond op verdere stappen.

Dossier Molenwaard

De wethouders Knol en Maarten lieten vorige week weten geen vertrouwen meer te hebben in Coster en hun fracties braken daarom met BGZ, dat in maart 2018 vanuit het niets met drie zetels in de gemeenteraad kwam. Ze verwijten wethouder Coster dat hij in het dossier Molenwaard - waarin het vooral gaat over het al dan niet een einde maken aan permanente bewoning van recreatiewoningen - de schijn van belangenverstrengeling niet heeft weten te voorkomen.

Ook zou hij zijn oren teveel hebben laten hangen naar zijn fractie, die – volgens CU en SGP – eigen belangen heeft in de recreatiewijk aan de rand van Hasselt. Wethouder Gerrit Knol (CU) zegt dat de meningen over het nieuwe bestemmingsplan voor Molenwaard steeds verder uiteen liepen en er twijfel ontstond over hoe Coster hierin opereerde. ,,Ben je loyaal aan je college of aan je fractie. Als je informatie niet deelt of niet goed deelt gaat het niet meer. Dat is uiteindelijk het breekpunt geworden’’, zegt Knol.

Feitelijke onjuistheden

Volgens Bastiaan Tamminga herkent BGZ zich niet in de beschuldigingen aan het adres van de wethouder en fractie. De persverklaringen van CU en SGP noemt hij ‘een verzameling van feitelijke onjuistheden en niet gestoeld op enig bewijs.’ ,,Duidelijk moet zijn dat de BGZ-fractie volledig achter haar wethouder staat en elke poging van CU en SGP om hem op onjuiste gronden in een kwaad daglicht te stellen, zal bestrijden.’’

Het BGZ-raadslid stelt dat ‘juist vanwege transparant bestuur het in dit soort dossiers van belang is dat alle mogelijkheden goed onderzocht worden. Op momenten dat vragen van de wethouder onbeantwoord blijven of informatie niet compleet of onjuist wordt verstrekt is dat onacceptabel. Dan lijkt er bij anderen sprake van vooringenomenheid’’, aldus Tamminga. ,,Als BGZ verafschuwen wij achterkamertjespolitiek. De wethouder wordt ervan beschuldigd te kritisch te zijn, te diepgravende vragen te stellen of een mening hebben willen doordrukken. In BGZ optiek zijn die eerste twee juist kwaliteiten en dus een plicht. Dat hoort nu juist wèl bij de rol van wethouder. En een eigen mening doordrukken was en is niet aan de orde.’’

Volledig scherm Raadslid Bastiaan Tamminga leest de verklaring van BuitenGewoon Zwartewaterland over de bestuurscrsis voor tijdens een persconferentie. © Pedro Sluiter

Geen geheim

Tamminga geeft aan dat veel dossiers uit de portefeuille van Coster naweeën kennen van voorgaande raadsperioden. ,,Al tijdens de coalitieonderhandelingen zijn dossiers, waaronder de Molenwaard, benoemd waarin oplossingen moesten worden gevonden. Daar is door CU en SGP volledig mee ingestemd. En het is geen geheim dat fractielid (Kyra Fijn, CvD) daar woont. Juist in dit dossier is er alles aan gedaan om elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Onder toeziend oog van de burgemeester is, voor dit dossier, een ‘4-ogen principe’ toegepast in het college, en tijdens behandeling in de gemeenteraad verlaat het fractielid de raadszaal.