Bij eerste editie van Holland Verzekerd Toernooi in Hasselt is naast presteren ook de derde helft belangrijk

Het Holland Verzekerd Toernooi is bedoeld voor lagere seniorenteams en is de opvolger van de eerdere toernooien die in 2018 en 2019 plaatsvonden bij Olympia’28. In totaal nemen er zaterdag 23 teams deel. Daarbij is er voor het eerst ook ruimte voor een damestoernooi, waaraan acht teams deelnemen.