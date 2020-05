Bijna 500 zorgmedewerkers bij IJsselheem besmet: ‘Piek corona lijkt gepasseerd’

350 teams doen spelletjes vanuit auto bij Koningsrit door Zwartewa­ter­land: ‘Te gek’

27 april Een kleedjesmarkt of optocht zat er op Koningsdag niet in en daarom besloten ze in Zwartewaterland om een Koningrit te houden. 350 teams reden in hun auto de gemeente door om onderweg allemaal opdrachten uit te voeren. ,,Zo mooi dat dit kon”, zegt initiatiefnemer Martijn Jansen.