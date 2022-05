Blauwe vlag wappert weer in twee jachthavens: Zwartsluis klaar voor toeristisch seizoen

De Blauwe Vlag is al jarenlang te zien bij de twee jachthavens in Zwartsluis. In Overijssel zijn slechts vier havens met deze internationale milieu-onderscheiding voor jachthavens en stranden. Een speciale commissie beoordeelt of die voldoen aan strenge eisen op het gebied van bijvoorbeeld milieu, veiligheid, waterkwaliteit en afvalsortering. Ook dit jaar keken de commissieleden weer goedkeurend naar de havens van Zwartsluis.

Bedrijven en organisaties in de recreatieve sector in Zwartsluis verwachten topmaanden. ,,En dat is goed voor het hele dorp. Waterrecreatie is ook belangrijk voor de bedrijven, winkels, horeca en de hele bevolking”, zegt de afscheidnemende wethouder Gerrit Knol. Hij wilde graag bij de seizoenstart aanwezig zijn omdat hij de afgelopen jaren nauw bij de watersportsector in Zwartsluis betrokken was.

Er is door de gemeente en veel bedrijven en organisaties ook volop geïnvesteerd in de recreatieve voorzieningen van het dorp, geeft Knol aan. De wethouder wijst op de verbeterde faciliteiten in de havens, de nieuwe aanlegsteiger midden in het dorp en de nieuwe arrangementen van Sluuspoort, die in de maak zijn. Mede daardoor is Zwartsluis in trek bij bezoekers.