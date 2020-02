Bodem gezakt bij huurwoningen van Wetland Wonen in Genemuiden, onderzoek naar status

Afgezwaai­de Pv­dA-politicus Harrie Rietman nu op weg naar het Zwartewa­ter­land­se pluche

13 februari Harrie Rietman was met een lange staat van dienst in de lokale politiek in 2010 afgezwaaid. Maar in 2018 keerde hij - noodgedwongen - terug in de gemeenteraad van Zwartewaterland. Eerst tijdelijk, later definitief. En is de 64-jarige inwoner van Genemuiden de beoogde nieuwe wethouder namens de PvdA, die CU en SGP nodig zijn na de breuk met BGZ en het opstappen van Albert Coster.