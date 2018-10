Bodewes sluit scheepswerf in Hasselt

Als scheepsbouwer Thecla Bodewes praat over haar medewerkers in Hasselt zegt ze steeds 'mijn jongens'. Sommige van die jongens werkten al bij het bedrijf toen haar vader de eigenaar was. ,,Ik woon vlak bij de werf in Hasselt, aan de overkant van de weg. Ik reis veel, maar als ik in Nederland ben begon ik altijd met een praatje met mijn jongens in Hasselt'', zegt de 51-jarige Bodewes, in 2011 uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. ,,Dat ga ik heel erg missen, de jongens ook. Ik ga ze straks minder zien.''