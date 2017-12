Terecht ontslag voor tandarts na mishandelen Peruaanse assistente

4 december Een tandarts van Centrum Tandheelkunde Genemuiden (CTG) is terecht op staande voet ontslagen, oordeelde de Zwolse kantonrechter. De man had de tandartsassistente meermaals uitgemaakt voor 'stomme Peruaan' en haar in elkaar geslagen. Dat zij getrouwd is met de eigenaar van de tandartsparktijk had de man niet weerhouden zijn agressie op haar te botvieren, blijkt uit de uitspraak van de rechtbank in Zwolle.