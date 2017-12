Boerenbedrijf Genemuidenaar in gevaar door verwaarlozing

Koeien in vervuilde stallen, te weinig drinkwater, ondervoed en met uierontstekingen: het is al langere tijd niet best gesteld met de veestapel van Genemuidenaar D. van D. Toezichthouder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zag geen andere mogelijkheid dan naar justitie te stappen.

Want alleen via die weg kan stillegging van het bedrijf – en dus inbeslagneming van de dieren – worden bereikt. En dat is wat de vijftigjarige boer boven het hoofd hangt. De economische politierechter in Zwolle legde hem vrijdag stillegging op van een half jaar, geheel voorwaardelijk. Plus een werkstraf van honderd uur, ook voorwaardelijk.

De man moet dus als de donder maken dat hij zijn boel op orde krijgt, want bij nieuwe overtredingen is het einde nabij en dat gaat hem aan het hart. ‘Het is mien vee en mien leven’, zegt hij tegen de rechter.

Hij is een man die het liefst alles zelf regelt en wars is van autoritaire bemoeienis, blijkt uit een rapport van de reclassering. Hij kan of wil zich niet ‘conformeren aan de steeds veranderende wet- en regelgeving’. Sinds 2010 is de NVWA al met hem in de weer, maar er treedt geen verbetering op. In december vorig jaar werden bij een controle koeien aangetroffen die bij wijze van spreken tot aan de knieën in de mest stonden. Enkele kalveren waren niet geoormerkt en er waren te weinig watervoorzieningen voor de circa zestig runderen op stal.

De boer kreeg drie weken gedwongen een hulp – ‘prima kerel’ , zegt hij – maar in februari bleek de boel nog steeds niet op orde. Campina heeft de melkafname al stopgezet, omdat de melk te veel ontstekingscellen bevatte. Van D. is geen man die graag antibiotica gebruikt. ‘Maar het is toch een heel pijnlijke aandoening”, werpt de officier van justitie op.

Verbeterplan

Van D. is naar eigen zeggen doende met een verbeterplan: op tijd melken, de stallen schoonmaken. Zijn beesten staan een groot deel van het jaar buiten, maar juist als ze in de winter binnen staan komen controleurs langs. Hij heeft het er niet zo op. Eind februari verlieten er twee spoorslags het bedrijf, omdat ze werden bedreigd en geslagen. Voor die zaak moet Van D. nog een keer apart voorkomen.