Botsingen op ‘toeristenroute’ tussen Blauwe Hand en Meppel: gewonde en veel schade

Organist André Knevel bespeelt na ruim 30 jaar gerestau­reerd Zwier van Dijk-or­gel

Het is meer dan dertig jaar geleden dat organist André Knevel in de Sint Nikolaaskerk in Genemuiden een orgelconcert verzorgde. Donderdag 28 juli bespeelt de organist, die al vele jaren in Canada woont, het uit 1885 daterende Zwier van Dijk orgel weer.

25 juli