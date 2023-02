Bouwstop torenhoge fabriek Hasselt verlengd: bezwaarmakers blij, bedrijf baalt

Gulle gever uit Flevoland bezorgt duizenden mensen gezond hapje: ‘Zo’n lading maken we niet vaak mee’

Over aanvoer hebben ze niet te klagen bij de Groente & Fruitbrigade in IJsselmuiden. Vanuit dit inzamelcentrum worden verse producten over voedselbanken in het noorden van het land verspreid. Maar een recente gift van een Flevolandse fruitteler slaat alles. ,,Twee lange vrachtwagens vol. Hier kunnen heel wat mensen van eten.”