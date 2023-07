Zorgen bij politiek Zwartewaterland over ambtelijke organisatie

updateLokale politici in de gemeente Zwartewaterland maken zich zorgen over hun ambtelijke organisatie. Daar zijn op dit moment zes openstaande vacatures en de werkdruk is hoog. Voor het bouwen aan wat wordt genoemd ‘een toekomstbestendige organisatie’ trekt het college de komende jaren 510.000 euro uit.