Brand op bedrijventerrein bij Hasselt onder controle; aanzienlijke schade aan inventaris

Nu technisch probleem is opgelost, gaat ook het openlucht­zwem­bad in Hasselt open

2 maart Nu het technische euvel is verholpen, gaat openluchtzwembad Ariën Prins van Wijngaarden in Hasselt vrijdag open. Hiermee speelt manager Raymond Spijkerman van Stichting Zwembaden Zwartewaterland (SZZ) in op de groeiende behoefte aan meer bewegingsvrijheid in deze coronatijd. Normaal gaat het bad pas eind april, begin mei open.