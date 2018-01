Brandaris straalt weer door bedrijf uit Genemuiden

Ondanks dat het Genemuider bedrijf nog is gesloten tot eind deze week, staken een dag later werknemers van Tebezo, dat een onderhoudscontract heeft, de Waddenzee over voor deze calamiteit. Er bleek volgens Rijkswaterstaat sprake te zijn van een storing in de stroomtoevoer naar de lampen in de oudste vuurtoren van ons land.

Donker

Ook de reservelampen gingen niet aan. Het lenzenstelsel draaide wel rond, maar het bleef donker, waar normaal gesproken vier keer in de twintig seconden een sterke lichtstraal over de Noordzee wordt gestuurd als oriëntatie voor de schepen.

Daarop werd het scheepvaartverkeer op de Noordzee door de verkeersleiding via de marifoon gewaarschuwd dat het oriëntatiepunt op Terschelling niet werkte. Volgens Rijkswaterstaat op zich geen probleem, omdat de schepen voldoende andere mogelijkheden aan boord hebben, zoals radar en elektronische zeekaarten. Toch wordt ook het licht van vuurtorens nogal altijd gebruikt als baken en was de verkeersleiding blij dat binnen een dag de storing konden worden opgelost door de monteurs van Tebezo.

Vaarwegmarkeringen

Het bedrijf heeft naast de hoofdvestiging in Genemuiden nog vestigingen in Rotterdam en Groningen. Van daaruit houdt men zich bezig met het aanleggen en bouwen van waterbouwkundige constructies. Het bedrijf zegt in ons land marktleider te zijn op het gebied van vaarwegmarkeringen.