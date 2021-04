Brigade roept op: houd boomgaard in Hasselt en Genemuiden vrij van hondenpoep!

SGP kan altijd rekenen op Staphorst en Zwartewa­ter­land

18 maart Bij hun gang naar de stembus zijn in deze regio de inwoners van vooral de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland bijzonder honkvast. Voor het merendeel staat bij voorbaat vast dat ze een hokje rood maken in de kolom van Staatkundig Gereformeerde Partij. Dat is ze van huis uit meegegeven, van vader op zoon en van moeder op dochter.