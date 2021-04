Brommerrijders in Hasselt hebben lak aan verbod op luilakken en scheuren door de stad

Door de coronapan­de­mie heeft Hasseltse kleuterjuf alle tijd om herinnerin­gen vast te leggen in een boek

11 april Corona ging aan haar deur voorbij in het door het virus zwaar getroffen Hasselt. Wel zat Aly Hilberts-Stolte tijdens de pandemie dag na dag in huis. Ze besloot de herinneringen aan haar jeugd op de boerderij in Oud-Lutten en als kleuterjuf in Berkum en Zwartsluis op te schrijven. Eigenlijk voor haar drie kinderen, tien kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. Maar het werd een boek: Hilarische en leerzame gesprekken met kleuters en dierbare herinneringen.