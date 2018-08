Buitenbaden hebben recordjaar in Kop van Overijssel

Het buitenzwembad Ariën Prins van Wijngaarden in Hasselt verwacht komende week een nieuw bezoekersrecord te vestigen. ,,We zitten nu op zo'n 56.000 bezoekers. Ons huidige record staat op 57.582. Daar gaan we normaal gesproken komende week overheen", legt Roel Huls, voorzitter bij Stichting zwembaden Zwartewaterland, uit.

Het zwembad loopt nu een maand voor op het schema van 2016, toen het ook mooi weer was . ,,Toen bereikten we op 25 augustus de 50.000 bezoekers, terwijl we daar dit jaar twee weken geleden al op zaten. We krijgen op dit moment tussen de 500 en 1.500 bezoekers per dag."

EHBO

Door de hoge bezoekers moet het bad ook zorgen dat er genoeg gediplomeerd personeel aanwezig is. Toch levert dat volgens Huls geen problemen op in deze drukke periode. Het bad valt onder dezelfde stichting als het bad in Zwartsluis, dat deze zomer gesloten is vanwege werkzaamheden. ,,Dat personeel kan nu hier aan de slag. Vorig jaar konden we gebruik maken van het personeel van het bad in Staphorst dat toen dicht was. Bovendien maken we gebruik van studenten die een EHBO-diploma hebben."

Het buitenbad in Blokzijl merkt ook een verschil in aantal bezoekers. ,,We hebben nu 11.500 bezoekers gehad, terwijl we normaal 10.000 bezoekers trekken over het hele seizoen. De aantallen in mei en juni waren gelijk aan vorig jaar, maar juli was echt een topmaand voor ons. We hadden 3.000 bezoekers meer dan vorig jaar, daarover zijn we zeer tevreden", laat Emmie Grendelman, bedrijfsleider van het zwembad in een schriftelijke reactie weten.

Vollenhove