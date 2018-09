Burgemeester Bilder wil praten over Hasselter Euifeest

Vechten

Eerder deze week was er ook een mishandeling in de kantlijn van het Euifeest. Bovendien waren er vernielingen, net als in voorgaande jaren. De Oranjevereniging baalt maar laat zich niet afschrikken door dit volgende incident, 'hoe vervelend ook', vertelt voorzitter Rieneke van der Kolk. ,,Dat dit gebeurt is echt heel jammer. Maar als wij nu stoppen verpesten we het ook voor anderen. Van de duizend man hebben er 996 een leuk gevoel.''

Evaluatie

Burgemeester Bilder van de gemeente Zwartewaterland was gistermiddag 'in hoofdlijnen bijgepraat' over de mishandeling. Ook hij verwijst naar eerdere incidenten. ,,Daarom is dit iets waar we bij de evaluatie uitgebreid naar gaan kijken. Nou is het zo dat overal waar veel mensen samen komen, er dingen gebeuren die je liever niet wil. Dus we moeten het ook niet overtrekken. Maar het beeld is wel dat de problemen wat toenemen en het is goed om daar over te praten.''