Burgemeester Nunspeet over corona: ‘Door de privacywet zijn er extra doden gevallen’

Aan het begin van de coronacrisis zou de toedracht van een overledene of zieke niet gemeld hoeven worden, omdat het onder de privacywet zou vallen, stelt Van de Weerd. Doordat coronagevallen onbekend bleven, konden er uitbraken in verpleeghuizen ontstaan.

Van de Weerd schetst dat overheidsinstanties, als de GGD, destijds wisten dat er coronabesmettingen in verpleeghuizen waren, maar diezelfde instanties als de GGD zouden ze vanwege de privacywet niet gemeld hebben. Melden dat een bewoner corona had zou een inbreuk zijn geweest op de privacy van de patiënt, stelt Van de Weerd.

Van de Weerd zegt in het interview: ,,De doorgeslagen privacywet heeft extra doden gekost. Toen het parlement debatteerde over te weinig ic-bedden, overleden bij ons massaal mensen in verpleeghuizen.’’

Illegaal

Niemand wist het, vertelt hij, want officiële instanties mochten het niet melden. ,,De GGD zei me niet te gaan bellen als er mensen in Nunspeet waren besmet of overleden, omdat het herleidbaar was. Mijn informatie moest ik vergaren via semilegale kanalen. Toen in Elspeet de eerste coronabesmetting bekend werd, heb ik het gewoon openbaar gemaakt. Het hele dorp sprak erover, maar ik mocht er niks over zeggen. Dat kan natuurlijk niet.’’

„Zoveel slachtoffers hadden we zelfs in de Tweede Wereldoorlog niet”, vervolgt de Nunspeetse burgemeester Breunis van de Weerd. In zijn gemeente stierven zeker tachtig mensen aan corona.

Zwartewaterland werd evengoed hard getroffen. Bilder: „In Hasselt lijkt het voorbij. Maar in Genemuiden is het virus nog actief. Weken zonder sterfgevallen maakte ik nog niet mee, wel dagen.”

Persoonlijk

Velen coronadoden kende Bilder persoonlijk. ,,Zo stond in mijn agenda dat ik deze week de oudste vrouw van onze gemeente een verjaardagsbezoek zou brengen. Ze is helaas geen 108 geworden. Ik voel me nog steeds verdoofd. Lange tijd hoopte ik wakker te worden uit een slechte droom.’’

Zelfmoord