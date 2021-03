Buurman blijft morren, maar tegelhandel Hasselt mag opslagterrein blijven gebruiken

Comforta­bel oud worden in Genemuiden kost 13 miljoen euro

4 maart Oud worden in Genemuiden kan over enkele jaren op een comfortabele manier in een appartement dat van alle gemakken is voorzien. En dat mag wat kosten. Een kleine 13 miljoen euro heeft woningcorporatie Wetland Wonen uitgetrokken voor het moderniseren van het bijna een halve eeuw oude woon-, zorg- en dienstencentrum De Meente.