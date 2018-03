Buurtbewoner: Vergunning jeugdsoos Zwartsluis onterecht verleend

Hoewel het bestemmingsplan dat niet toestaat, vond de gemeente ruimte voor uitzondering. En daar gaat ze de fout in, vindt de buurtbewoner. Zo vreest hij onder meer geluidsoverlast, bleek op de zitting bij de bestuursrechter in Zwolle donderdag. Incidenteel wordt de jongeren toegestaan er een disco-avond te organiseren, gaf de gemeente aan. ,,Maar dat zit niet in het maandelijkse programma. De hoofdmoot van de activiteiten vindt overdag plaats'', zei een woordvoerder. De gemeente verwacht geen geluidsoverlast. Als dat wel het geval is, gaat ze handhaven. Want de gemeente heeft een handhavingsplicht, aldus een ambtenaar. ,,Mijn cliënt heeft daar geen enkel vertrouwen in'', zei de advocaat van de klager. Ook zijn er zorgen over de veiligheid. Wat zijn de uitgangspunten en wie leidt alles in goede banen? Allemaal zorgen bij de buurtbewoner.

Extra categorie

Juridisch is de vraag of de gemeente van het bestemmingsplan af mocht wijken. Volgens de klager niet. In de voorschriften staan uitzonderingen genoemd voor onder meer een asielzoekerscentrum of een onderkomen kleiner dan 50 vierkante meter. Deze jeugdsoos is geen van beide. De gemeente ziet nog een extra categorie uitzonderingen: namelijk voor die gevallen die niet in de regels genoemd zijn. De klager zelf vindt de nieuwe soos, die nog aan de buitenzijde afgetimmerd wordt, akelig dicht op zijn woning staan. ,,Als de gemeente zich aan de afmetingen in de vergunning had gehouden, had de bossage tussen de soos en mijn huis er nog gewoon kunnen staan.''