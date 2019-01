Buurtbewoners Hasselt ruimen eigen wijken op

Burgemees­ters Kop van Overijssel bezorgd over toenemend alcoholge­bruik tijdens jaarwisse­ling

1 januari De jaarwisseling is in de Kop van Overijssel en Zuidwest-Drenthe zonder grote incidenten verlopen. De Staphorster burgemeester Theo Segers was een groot deel van de nacht op straat en zag wel een in zijn ogen zorgelijke ontwikkeling: de toename van alcoholgebruik. Iets dat zijn collega’s in Zwartewaterland en Steenwijkerland beamen.