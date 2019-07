Buurtwacht speurt naar gespuis in Zwartsluis

Selles hoopt deze week nog vijftig mensen bij elkaar te krijgen die, beurtelings in groepjes, in de wijk patrouilleren en verdachte situaties bij de politie melden. ,,Het aantal inbraken loopt de spuigaten uit. We dachten dat we het met WhatsApp-groepen, opgezet om verdachte situaties te melden, goed voor elkaar hadden. Dat blijkt niet zo te zijn'', zegt Selles, tevens initiatiefnemer van de buurtpreventiegroepen via WhatsApp in het dorp.