Buurvrouw wil in Giethoorn af van ‘illegaal’ chalet in tuin overleden vader

‘Wiel­ren-wethouder’ Zwartewa­ter­land keihard onderuit in Limburg: met ambu naar ziekenhuis

13 september Gerrit Knol kan zijn taken als wethouder van de gemeente Zwartewaterland de komende weken niet uitvoeren. Hij kwam afgelopen zaterdag ten val tijdens de Amstel Gold Race in Limburg. Hij heeft hierbij enkele fracturen opgelopen en verblijft in het ziekenhuis.