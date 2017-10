Cadeautje van 39 euro voor huishoudens Zwartewaterland

Nu het financieel weer beter gaat met de gemeente Zwartewaterland profiteren de inwoners daar van. Het college van burgemeester en wethouders ziet kans om huishoudens 39 euro terug te geven en houdt in de begroting voor 2018 een positief saldo van 678.000 euro over dat de komende jaren oploopt tot meer dan een miljoen.

“Maar wij trekken nu geen pretpakket los. De bestemming daarvan is aan de raad en het college dat er volgend voorjaar zit”, zegt de voor financiën verantwoordelijke CDA-wethouder Dick Visserman. De wethouder loopt nog niet voorop in de polonaise. “We komen uit een diep dal, het gaat beter, we kunnen iets doen voor de burgers, maar er is nog meer nodig om onze schuldpositie te verminderen.”

Afvalstoffenhefffing

Hij geeft aan dat het rioolrecht voor een gezin daalt met 32 euro naar 353 euro per jaar en voor een eenpersoonshuishouden gaat er 26,25 euro af en komt het jaartarief uit op 292 euro. Ook is er ruimte om de afvalstoffenheffing met 7 euro te verlagen. Het gescheiden inzamelen gaat boven verwachting en daarvoor worden de inwoners beloond door een teruggave van het door de ROVA aan de gemeente uitgekeerde dividend van 125.000 euro. Volgens Visserman zit het gescheiden inzamelen ‘goed tussen de oren’, wat blijkt uit een scheidingspercentage van 84 procent en 49 kilogram restafval per inwoner. Alle belastingtarieven, waaronder onroerend zaakbelasting (ozb), gaan, zo stelt het college voor, stijgen met 1 procent inflatiecorrectie.

