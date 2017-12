'Cameraval' in De Wieden biedt schat aan informatie

Johan Prescher van Natuurmonumenten in Sint Jansklooster bekijkt de beelden van de cameraval regelmatig. Daarvoor hoeft hij geen dagenlange opnames terug te kijken. ,,De camera neemt alleen op als hij beweging of temperatuurverschil waarneemt. Desondanks staan er veel beelden op, soms wel meer dan tweehonderd.”

De natuurbeheerder heeft de camera de afgelopen periode om twee redenen op verschillende plekken in De Wieden geplaatst. ,,Allereerst is dit een goede manier om dieren te zien die zeer teruggetrokken en verscholen leven, zoals de otter en boommarter. Met de beelden kun je bijvoorbeeld vaststellen waar ze leven en of ze zich voortplanten. En tegelijkertijd zijn dit prachtige beelden voor het publiek.”