Chauffeur busje met arbeiders dommelde in slaap: zwaar ongeluk in Zwartsluis

Ook chauffeur I.N. (41) die destijds in Zwartsluis woonde, raakte ernstig gewond aan zijn been en elleboog en is evenals zijn vriend ruim een jaar na dato nog niet hersteld. Hij is arbeidsongeschikt en is teruggekeerd naar zijn geboorteland Roemenië, waar hij voor zijn moeder en zijn kinderen zorgt. Zijn echtgenote is terug naar Nederland om hier de kost te verdienen.