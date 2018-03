Chris (85) is tegen de Sleepwet: 'Dit is zeer verontrustend'

Het echtpaar kuiert naar school, op een steenworp afstand van hun huis. Behalve dat er een stemlokaal in de gymzaal is onderbracht, is het de hele week ook nog eens open school. Ouders mogen komen kijken om te zien of de school ze aanspreekt.

Die leeftijd hebben Chris en Dien gehad. ,,Ik vind de Sleepwet nog belangrijker dan de gemeenteraad. Zoveel verandert er hier niet in Zwartewaterland, maar ik ben wel enorm tegen die Sleepwet. Dit referendum is belangrijk. De wet is slecht voor de privacy. Dat wil ik absoluut niet. Dit is zeer verontrustend.''

Dien knikt. Ze stemde ook tegen die wet, maar zo fel als haar man is ze niet.