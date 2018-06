Coach garandeert mooier leven na lezing Charles Groenhuijsen in Zwartsluis

Tijdens het Positief Realistisch Ondernemersevent in Hotel Zwartewater krijgen ondernemers op maandagavond 4 juni een lesje in positiviteit. Zelf is de 46-jarige Daniëlle Boers uit Zwartsluis positiever in het leven gaan staan na haar scheiding.

Hoe ben je op het idee gekomen om dit te organiseren?

,,Door mijn scheiding kwam ik erachter dat we veel worden geconfronteerd met negativiteit en angst. Je leeft veel beter als je de focus houdt op de dingen die wel goed gaan. Charles Groenhuijsen is een icoon in nieuwsland en deelde via Facebook positief nieuws. Het gaat heel goed met de wereld, terwijl je daar weinig van ziet. Bij een lezing van hem in Heerenveen heb ik gevraagd of hij dit ook in Zwartsluis wilde doen. Ik doe dit voor ondernemers omdat zij voor de grootste verandering kunnen zorgen voor het personeel en het contact met klanten.''

Nederlanders zijn te negatief?

,,Nederlanders zijn behoudend en houden altijd een slag om de arm. Tegenwoordig moet alles op social media perfect zijn, terwijl dat niet realistisch is. Perfectie kun je niet nastreven. Als je dat accepteert ga je makkelijker door het leven en heb je minder snel een burn-out. Nederlanders worden aan alle kanten negatief beïnvloed en moeten niet alles voor waarheid aannemen. Als je als mens positief bent kom je verder.''

Waarom vind jij positiviteit en dit uitdragen zo belangrijk?

,,Positiviteit is gewoon heerlijk. Mijn kantelpunt was een lezing een paar weken nadat mijn man en ik uit elkaar gingen. De voormalig radio-dj Michael Pilarcyk schreef meer dan drie jaar geleden het boek Dansen in de hemel. Hij heeft masterclasses aan mij gegeven en dat inspireerde mij zo. Positiviteit is de focus houden op wat je wel wilt en op leren van wat er niet goed gaat. Als authenticiteitcoach probeer ik mensen zichzelf te laten zijn.''

Tsjakka! Kunnen we jou de Emile Ratelband van het Oosten noemen?