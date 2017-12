'Collectie Snijder' onder hoede nieuwe stichting

Om de overdracht te vieren is vanaf vandaag een deel van de vondsten tijdelijk te zien in vitrines in het gemeentehuis van Zwartewaterland. Gerrit Snijder hoopt dat er ooit een permanente tentoonstellingsruimte komt. John Assink, oprichter en voorzitter/penningmeester van de stichting, onderschrijft die wens. “Maar eerst zijn we op zoek naar een werkruimte, waar we alle voorwerpen kunnen onderzoeken, beschrijven en fotograferen. Want wel is bekend wat het is, maar we willen er graag meer van weten, zoals leeftijd en herkomst. En wellicht geven we er ooit een boek over uit.”