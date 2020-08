Corona duikt weer op in Zwartewaterland, mogelijk via jongerencamping op Terschelling

Populair in coronatijd: ‘Glamperen’ bij boer Rindert en boerin Gerdien in Genemuiden

19 juli Als boerin Gerdien op zaterdagochtend een rondje over de camping maakt, vraagt Febe (11) uit Bergen om voer voor het konijn dat in een hok voor haar tent staat. Even later rent ze naar de hooischuur. Net als drie andere kinderen pakt ze een katje van vier weken oud vast. ,,Alleen als alle poezen bezet zijn, gaan we in het hooi spelen,” zegt Febe. Lachend reageert boerin Gerdien: ,,De katjes hebben veel vaders en moeders.”