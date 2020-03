Coronabesmettingen in Genemuiden: mensen proberen bezoekverbod te omzeilen

Zwartewaterland-burgemeester Eddy Bilder meldt dat voor het eerst mensen in Genemuiden zijn besmet met het coronavirus. Ook bij iemand in verzorgingshuis De Meente is het coronavirus vastgesteld. ,,Ik hoor dat mensen in Genemuiden ondanks het bezoekverbod toch bij familie proberen te komen. Dat is echt niet de bedoeling”, zegt Bilder.

Volgens de cijfers van de GGD zijn er zaterdag vier nieuwe besmettingen in Zwartewaterland bij gekomen. Al deze nieuwe gevallen zijn in Hasselt, de plaats in Overijssel met procentueel gezien de meeste besmettingen per aantal inwoners. In Zwartewaterland zijn volgens de officiële cijfers nu zestien besmettingen waarvan vier in Zwartsluis en twaalf in Hasselt.

Niet actueel

,,Maar ik ken al twee mensen uit Genemuiden, waarvan één iemand die in De Meente woont, die ook corona hebben. De cijfers van de GGD zijn niet helemaal actueel”, vertelt burgemeester Bilder. ,,Dit betekent dat er een reële kans is dat er de komende dagen meer besmettingen bij komen. Mensen moeten daarom afstand nemen van andere personen.”

Bij locaties van zorgorganisatie IJsselheem, actief in Kampen, Zwartewaterland en Zwolle, zijn nu in elk geval op de locaties De Meente in Genemuiden en De Hazelaar in Hasselt uitbraken van het coronavirus vastgesteld. ,,Ik kan niet zeggen hoeveel besmettingen er zijn per locatie, maar wel dat het er op alle locaties niet meer dan tien zijn”, zegt IJsselheem-bestuurder Karin Leferink zaterdagavond. ,,Er zijn zowel cliënten als medewerkers besmet.”

Omzeilen

Ook Leferink heeft gehoord dat mensen op locaties van IJsselheem hebben geprobeerd om het verbod om familie te bezoeken te omzeilen. ,,Het is verdrietig dat mensen ouderen niet mogen bezoeken, maar dit is nodig om verdere uitbreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Dit is een extreem uitzonderlijke situatie. Via telefoon kunnen ouderen contact hebben met familie. Alleen op beoordeling van de arts kan iemand er mogelijk toch bij zijn.”