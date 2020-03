Coronadoden opgebaard bij kerken in Hasselt

Bij de protestantse kerken in Hasselt liggen ouderen die aan het coronavirus zijn overleden opgebaard. ,,We denken als kerk mee en helpen waar we kunnen”, vertelt De Baak-prediker Henk van Veldhuizen, bij wie een paar dagen terug corona is geconstateerd.

Zowel in het bijgebouw van de Gereformeerde Ichthuskerk als een gebouw van Hervormde gemeente De Baak in Hasselt ligt momenteel een inwoner van Hasselt opgebaard die door corona afgelopen weekend is overleden. In Hasselt zijn al drie mensen gestorven vanwege het coronavirus. Door een mogelijke toename van sterfgevallen en gebrek aan ruimte zijn onlangs kerken in Hasselt benaderd om in het geval van een sterfgeval mensen op te baren.

Verdriet

,,Omdat er op dit moment geen kerkelijke activiteiten zijn hebben wij daaraan onze medewerking toegezegd”, vertelt Margriet Prins, voorzitter van de kerkenraad van de Ichtuskerk. ,,Tot ons verdriet was het snel daarna nodig om deze ruimte ook daadwerkelijk vrij te maken, omdat er mensen uit onze gemeente overleden zijn aan de gevolgen van het coronavirus.”

,,Als wij als kerk op deze manier een bijdrage kunnen leveren in deze moeilijke tijd, dan zullen wij altijd bereid zijn daar welwillend naar te kijken”, stelt Prins. ,,We blijven het in de nabije toekomst aanbieden, hoewel we natuurlijk hopen dat dit niet nodig is. Daarbij zijn onze kerkruimtes ook beschikbaar voor mensen van buiten onze kerkelijke gemeenschap.”

Hulp

,,We denken als kerk mee en helpen waar we kunnen”, vertelt de 58-jarige Henk van Veldhuizen, dominee van De Baak. ,,Als mensen willen dat een lichaam dichtbij de familie blijft en thuis staan lastig is, is dit een goede oplossing. De kerk is een belangrijkste instelling voor de gemeenschap en de kerkruimte wordt nu toch niet gebruikt.”

Van Veldhuizen heeft naar eigen zeggen een ‘milde vorm van corona’ gekregen. Twee weken terug werden hij en zijn vrouw ziek. ,,Ik had griep, moest hoesten en had spierpijn. Ik heb geen idee hoe we het hebben gekregen en heb geen contact gehad met anderen in Hasselt die corona hebben gekregen”, vertelt Van Veldhuizen, die op dit moment nog thuis in quarantaine zit. ,,Het ergste hebben we achter de rug. Ik moet alleen nog wat hoesten, maar langzaam beginnen we de draad op te pakken.”

Vertrouwen

Van Veldhuizen heeft contact gehad met de overleden personen in Hasselt die corona hadden. ,,Ze zitten bij onze gemeente. Sommigen waren voordat ze het kregen al ernstig ziek. Via de telefoon, app en mail heb ik contact gehad. Je probeert mensen vertrouwen te geven in de zware tijd en te vertellen dat mensen niet alleen zijn. De here God is erbij, ook als het licht uitgaat.”

De kerken hebben geen vergunning nodig voor het opbaren van overleden personen. ,,De bijzondere omstandigheden leiden tot bijzondere maatregelen en we zijn erkentelijk en dat de kerken hier aan meewerken”, laat een woordvoerder van de gemeente Zwartewaterland weten. Begrafenisondernemer Leen Aarten, betrokken bij het initiatief, wilde niet reageren.

Opnieuw huisarts in Zwartewaterland besmet Opnieuw is er een huisarts in Zwartewaterland besmet met het coronavirus. Na huisarts Erik van Gijssel uit Hasselt is ook bij dokter Roy Jurriaans van De Steenpoort uit Genemuiden het coronavirus vastgesteld. Hij heeft op dit moment milde klachten. In Hasselt zijn afgelopen week zeker drie mensen overleden aan het coronavirus. In verzorgingshuis De Hazelaar zijn de afgelopen dagen meerdere nieuwe gevallen van corona vastgesteld. In zowel Genemuiden als Zwartsluis hebben drie personen corona en in Hasselt zijn zeker 16 coronagevallen, blijkt uit cijfers van de GGD.