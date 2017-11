CU: Knol weer wethouder Zwartewaterland

De ChristenUnie, sinds 2006 de grootste partij in Zwartewaterland, heeft afgelopen week de kandidatenlijst vastgesteld. Op plaats tien staat de in Hasselt woonachtige wethouder Gerrit Knol en hij is ook beschikbaar voor een volgende termijn op het pluche. Hij is al ruim dertig jaar actief in de Hasselter politiek maar werd pas na de gemeentelijke herindeling (met Genemuiden en Zwartsluis) raadslid in Zwartewaterland. Na vier jaar niets hebben gedaan werd Knol in 2014 wethouder, met zorg, wonen en cultuur als belangrijkste portefeuilles. Met zijn nieuwe kandidatuur voor het wethouderschap zegt de CU ‘te kiezen voor ervaring, om zo de stabiliteit binnen het gemeentebestuur te bevorderen’.