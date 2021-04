Dankzij een rijdend podium kon Zwartsluis op Koningsdag in de voortuin swingen

Brigade roept op: houd boomgaard in Hasselt en Genemuiden vrij van hondenpoep!

26 april De hoogstambrigade vraagt inwoners van Zwartewaterland om de fruitboomgaarden vrij te houden van hondenpoep. Want bijvoorbeeld picknicken kan ideaal onder de bomen, maar is toch een stuk minder prettig met allerlei uitwerpselen in de buurt: ,,Het is er soms één groot strontveld.’’