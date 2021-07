De B&B van Angelien uit Genemuiden is de beste van Nederland: ‘Mooie opsteker tijdens ziekte’

Vol trots laat Angelien Spijker het certificaat zien waarop staat dat haar Bed & Breakfast De Pieper Horizon de beste van Nederland is. ,,Dat had ik nooit verwacht, al waren we al een paar keer tweede geworden. Ik dacht juist dat we nu wel derde zouden zijn, nu het minder goed met me gaat. Ik lag ziek in bed toen ik zag dat we eerste waren, maar ben toen gelijk opgestaan en brullend naar mijn man gelopen.”

Zware periode

Het gaat om de verkiezing van Stichting Bed & Breakfast Nederland, de site waarbij Spijker is aangesloten. Bij de verkiezing wordt door een mystery guest per categorie gekeken naar de beste bed and breakfast. ,,Je betaalt daar een paar tientjes voor, dat is omdat ze kijken bij welke categorie je hoort. Wij hebben vier tulpen, dat is zoiets als vier sterren. We zouden ook best vijf kunnen, maar dat hebben we door de hele situatie maar even laten zitten.”