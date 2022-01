De Binnenhaven in Genemuiden wordt onder handen genomen, maar eerst: baggeren! (En dit wordt er gevonden)

Dankzij 541 gulle gevers heeft Isa (9) uit Genemuiden eindelijk haar rolstoel­bus: ‘Enorm dankbaar’

Isa (9) uit Genemuiden heeft driehonderd tot vijfhonderd epileptische aanvallen per dag. Op goede dagen kan ze lopen, op slechte dagen niet. Haar tante startte begin dit jaar een inzamelingsactie voor een rolstoelbus, zodat het vervoeren van Isa naar school een stuk makkelijker werd. Die droom is nu werkelijkheid geworden. ,,We zijn echt enorm blij”, stelt vader Jafeth Kooman.

25 december