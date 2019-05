De buurt is boos, de burgemeester wilde niet komen, maar Jan Willem opende ‘gewoon’ zijn vechtsportschool in Hasselt

Politiek is er nog niet uit: één- of tweerich­tings­ver­keer in Hoogstraat Hasselt

9 mei Eén- of tweerichtingsverkeer in de Hoogstraat in Hasselt. Met die vraag worstelt politiek Zwartewaterland al jaren. In het centrumplan uit 2014 was éénrichtingsverkeer het nooit ten uitvoer gebrachte uitgangspunt. Vijf jaar later is alles anders. Het huidige college van burgemeester en wethouders stelt de raad nu voor om het tweerichtingsverkeer in stand te houden.