De Meente in Genemuiden bestrijdt met bloemen en boodschappenhulp het eenzaamheidsvirus

Havezathe Oldruiten­borgh heeft grandeur terug

28 maart Slapen en eten op de plek waar tientallen jaren geleden ambtenaren werkten, raadsleden besluiten namen en stelletjes trouwden. En waar Koning Lodewijk Napoleon ooit overnachtte. Het kan in Oldruitenborgh in Vollenhove. De havezate uit de veertiende eeuw is van binnen verbouwd tot hotel en restaurant. Pachter is Pieterjan de Bresser, eerder gastheer bij restaurant Seidel aan de Vollenhoofse haven.