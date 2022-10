De Schans viert feest; woonzorgcentrum in Zwartsluis bestaat 55 jaar

Inloopbij­een­komst in aanloop naar renovatie begraaf­plaats De Greente in Genemuiden

In aanloop naar de renovatie van begraafplaats De Greente in Genemuiden is er op 5 oktober een inloopbijeenkomst in ’t Olde Staduus. Er worden diverse wandelpaden opgeknapt waarbij het asfalt door beton wordt vervangen. Verder komen er twee nieuwe wandelpaden bij.

29 september