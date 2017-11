Het gaat in financieel opzicht een stuk beter met de gemeente Zwartewaterland dan vier jaar geleden na een bezuinigingsoperatie van acht miljoen euro per jaar. Maar de verschillende fracties waken voor teveel optimisme. Want de schuldenpositie is nog altijd torenhoog.

“Het herstel is er zeker, maar het is nog geen tijd voor potverteren. Het blijft oppassen geblazen want het gevaar zit vooral in de hoge schuldenpositie”, zei Tamme Spoelstra, fractievoorzitter ChristenUnie, bij de begrotingsbehandeling. De bedragen die Zwartewaterland nu overhoudt, vier miljoen euro per jaar, zijn volgens Spoelstra nodig om de schuld te verminderen. Volgens berekeningen van het college zakt de netto schuldquote van 147 procent in 2018 naar 113 procent in 2021. "Maar er zijn nog stappen te maken", meende Maarten Slingerland (SGP).

Volgens wethouder van financiën Dick Visserman heeft het strakke begrotingsbeleid er toe geleid dat het eigen vermogen is toegenomen en de schuldpositie is verminderd. Het handelen van het college heeft volgens Visserman in het teken gestaan van het bereiken van een structureel gezonde financiële positie. Voor volgend jaar ligt er een begroting met een positief saldo van 678.000 euro en er is bij de Zomernota al geld vrij gemaakt om het achterstallig onderhoud van openbaar groen en fiets- en wandelpaden aan te pakken. Ook is er de komende jaren steeds een kwart miljoen euro beschikbaar om de centrumplannen in de drie kernen uit te voeren.

Verlaging

Het college ziet ook kans om de afvalstoffenheffing 7 euro en de rioolheffing voor een meerpersoons huishouden 32 euro te verlagen. Dat laatste is mogelijk door een extra dividenduitkering van ROVA. De 125.000 euro gaat volledig naar de tariefsverlaging. CDA-fractievoorzitter Margreet Bosma kwam tot een ander rekensommetje dan het college. “Met 8300 huishoudens zou dit betekenen dat het tarief verder omlaag kan naar zo’n 15 euro”, zei ze. Visserman gaf aan dat de meevaller is uitgesmeerd over een aantal jaren en dat leidt tot de 7 euro. John Smits (VVD) vond het allemaal maar 'een promopraatje richting verkiezingen'. "Beleidsmatig heeft u weinig gedaan om financieel gezond te worden. U dankt het aan meevallers en de lage rente", zei hij tegen college en coalitiepartijen.