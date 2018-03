Debutant BuitenGewoon Zwartewaterland in zevende hemel

Amper een etmaal na de klinkende overwinning overleggen de leden van BuitenGewoon Zwartewaterland (BGZ) over het vervolg. De nieuwe lokale partij is woensdag de grote verrassing bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zwartewaterland gebleken en komt met drie zetels in de gemeenteraad.

Zodra woensdagavond duidelijk is dat BGZ drie zetels heeft gewonnen, gaat lijsttrekker Kira Fijn meteen aan de champagne. Donderdagavond wordt het feest voortgezet op het vergaderadres aan de Werkerlaan in Hasselt. Natuurlijk is er taart.

,,Ongelooflijk. We hoopten op één raadszetel, want dan heb je bestaansrecht. We hebben met een clubje besloten om een partij op te richten omdat we dachten dat de tijd rijp was voor verandering. De kiezer heeft gesproken. Van nul naar drie zetels gaan, is fantastisch", jubelde BGZ-lijsttrekker Kira Fijn woensdagavond na een zenuwslopende verkiezingsdag.

BGZ blijkt de grootste stijger en zorgt voor een politieke aardverschuiving in Zwartewaterland. Het 'christelijk blok' met ChristenUnie (vijf zetels), SGP (vier) en CDA (drie) behoudt de meerderheid, maar de coalitiepartijen SGP en CDA verliezen elk wel een zetel. Ook Gemeentebelangen moet een zetel inleveren en houdt er een over. De PvdA behoudt de twee zetels en de VVD blijft op een zetel staan.

Stoutste dromen

,,Dit is fantastisch. Een van je stoutste dromen die werkelijkheid wordt", jubelt Eelko Felix, nummer 3 op de BGZ-kandidatenlijst. ,,Wij zijn nog aan het bijkomen van het feestje", zegt hij de dag nadat de nieuwe lokale partij vanuit het niets drie zetels in de wacht heeft gesleept. ,,Met een zetel meedoen, was ons uitgangspunt. En alles wat meer komt, daar zijn wij klaar voor. En nu drie zetels. Dat laten we even rustig op ons inwerken."