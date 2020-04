DESZ Zwartsluis: ‘Geen voetbal? Dan een NK Quarantaine Voetbalquiz!’

video Bijzonder! Familie in hoogwerker op bezoek bij bewoners zwaar getroffen zorgcen­trum Hasselt

9 april Wekenlang hadden familieleden geen bezoek mogen brengen aan bewoners in het door het coronavirus zwaar getroffen woonzorgcentrum De Hazelaar in Hasselt. Ongeveer tien bewoners zijn overleden. Nu konden ze eindelijk bezoek, al was het in een hoogwerker. Maar wat vonden ze het fijn om door de kier van het geopende raam even elkaars stem te kunnen horen en elkaar te kunnen zien.