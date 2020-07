Dit is de man die onze cijfers over stikstof en fosfaat berekent: ‘Ik voel de pijn van de boeren’

Koffieleuten aan het Zwarte Meer. Zwartsluis, restaurant Bij Frank. Statisticus Cor Pierik zoekt via vingertikken cijfers, hij buigt over zijn tablet. Die vingers met eelt verraden zijn andere leven. ,,Deze pink, krom. Geplet door de poten van een stier. Deze ringvinger, een spier laat hem automatisch ineengevouwen staan. Zat klem tussen hekwerk en koe. Misschien laat ik hem eraf halen, hij hindert me te veel.”

Talkshows en Twitter

Pierik is boer en CBS-rekenaar ineen. Hij zit in talkshows en twittert veel, over thema’s waar milieufreaks en activistische boeren iets van vinden. In die explosieve omgeving werd hij uitgescholden door boeren, maar protesterende boeren gebruikten hem niet als doelwit. ,,Al houd je daar rekening mee.”

,,Het is positief. De CBS-boerenenquête, waar alle 54.000 Nederlandse boeren van de overheid aan moeten deelnemen, brengt een bulk datagegevens. Daar rollen cijfers uit. Ik printte het uit, kan ik gelijk laten zien wat positief is. Dit is als agrarische sector ons stikstofplafond, de maximale stikstof die landbouw van de EU mag produceren in dierlijke mest. Die groene streep is het fosfaatplafond, het maximale fosfaatniveau, de stof die bijvoorbeeld in kunstmest zit. Die plafonds, daar zijn we overheen gegaan, als Nederland. Grote Europese boetes en sancties dreigden. Voor niemand goed. Onze landbouw is dit jaar weer heel stevig onder deze grenzen gedoken. Zie maar. We stemmen de EU weer gunstiger.”