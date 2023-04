Dit zijn de lintjes in Zwartewaterland: echtpaar Leeuw Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zwartewa­ter­land gaat voor IJslandse methode voor begelei­ding jongeren

De gemeente Zwartewaterland kiest voor een nieuwe aanpak voor het begeleiden van jongeren, ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ (OKO). Dit is gebaseerd op een methode uit IJsland, maar is aangepast met behulp van ervaring uit eerdere pilots. Het doel van de begeleiding is om het middelengebruik onder jongeren terug te dringen.